المقاومة الإسلامية زفت الشهيد المجاهد هادي فؤاد موسى “علاء” من بلدة شبعا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2024 - 12:38

المقاومة الإسلامية زفت الشهيد المجاهد هادي فؤاد موسى “علاء” من بلدة شبعا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس

منذ 45 mins 11 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

إغلاق مشاهدة