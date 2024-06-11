روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 11 2024 - 08:34

روسيا.. ارتفاع الإيرادات يخفض عجز الميزانية

منذ 1 ساعة 11 June، 2024
Russian Robel11
اقتصاد - صفحات منوعة

أظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أن عجز الميزانية الروسية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو من هذا العام بلغ 983 مليار روبل.

ووفقا لوزارة المالية الروسية فإن عجز الميزانية الروسية (983 مليار روبل) شكل 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبذلك يكون عجز الميزانية الروسية قد انخفض في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينها كان العجز عند ثلاثة تريليونات روبل (1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي).

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن المؤشر انخفض في ظل نمو الإيرادات غير المرتبطة بالنفط والغاز.

المصدر: برايم

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة