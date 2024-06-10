قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف منطقة عريبة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 04:48

قصف مدفعي إسرائيلي كثيف يستهدف منطقة عريبة شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 13 mins 10 June، 2024
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