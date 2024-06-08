إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 8 2024 - 11:04

إعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي

منذ 9 mins 8 June، 2024
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