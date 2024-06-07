عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 7 حزيران/يونيو 2024

العناوين

الأخبار:

ـ المقاومة للوسطاء: وقف الحرب… ثمّ التبادل

ـ بايدن يطالب “حماس” بمساعدته انتخابيًا وبترايوس يقود معركة “العمليات الجراحية” | وقائع من غزّة: لا شيء يقول بوقف قريب للحرب

ـ كفّ يد غادة عون: شبح رياض سلامة يتحكّم بالقضاء

ـ “التعاونية” تُعيد التغطية الصحية إلى 90%

البناء:

ـ صفقة بايدن تراوح مكانها: نتنياهو والأولوية للحرب والمقاومة متمسكة بنص ينهيها

ـ 54 % من شباب بريطانيا بعد 51 % من الشباب الأميركي: نعم لزوال “إسرائيل”

ـ بعد إسقاطها هرمس 900 وتدمير القبة الحديدية… المقاومة تردع الطيران الحربي

الجمهورية:

ـ تحذير أميركي لـ”إسرائيل” من توسيع الحرب

ـ هذه حقيقة مهاجم السفارة.. ووزير لميقاتي: لا تتلكأ!

ـ ثلاثة أسباب تضاعف التمسك بفرنجية..

اللواء:

– الاحتلال يصرف الأنظار عن غزّة بتدمير البنى الحيوية في الجنوب

– صواريخ أرض – جو بوجه التهويل وباسيل في عين التينة الاثنين والحجار يكفّ يد عون

الديار:

ـ هوكشتاين يشارك باتّصالات التهدئة… واشنطن تضغط لمنع الانفجار

ـ ارباك ونفاق “إسرائيلي”: القبول بمعادلة نصر الله وقف الحرب في غزّة… والا “الخراب”!

ـ كف يد عون يثير أزمة في القضاء… وهجوم السفارة “ذئب منفرد”؟

النهار:

ـ مؤشرات الحرب تتدحرج بدخول “السلاح الكاسر”؟

ـ تحذير أميركي لـ”إسرائيل” من انخراط إيراني إذا نفّذت تدخلًا ولو محدودًا في لبنان

ـ تراجع “قسد” في الانتخابات يعكس مخاوف أميركية من تأزم العلاقة مع تركيا

نداء الوطن:

ـ الولايات المتحدة تخشى حربًا في لبنان تدخلها إيران وميليشياتها

ـ الجيش “الإسرائيلي” يُخطّط لغزو الجنوب.. واشنطن تطلب وساطة “الحزب” مع “حماس”

الاسرار

البناء:

ـ خفايا

يعتقد متابعون للمشهد على الحدود الجنوبية للبنان مع شمال فلسطين المحتلة أن كلام قادة الكيان الذين يملكون صفات في سلطة القرار بات محسوباً لدى الحديث عن فرضية الحرب فقد لاحظ هؤلاء إبعاد وزير الحرب يوآف غالانت عن إصدار التصريحات والقيام بالزيارات لشمال فلسطين، لأنه كان وراء المبالغات إلى درجة أفقدته اي مصداقية في التهديد وقد هدّد عشرات المرات بالحرب خلال أسبوعين ما لم تصل المساعي الدبلوماسية إلى نتيجة بإبعاد حزب الله الى ما بعد نهر الليطاني، بينما كلام رئيس حكومة الاحتلال ورئيس أركان جيشه فبقيت عند حدود الحديث عن إكمال الاستعداد لعمل عسكري لم يحدّد حجمه ولا طبيعته. وتوقف هؤلاء أمام الكلام الأميركي الذي لم يتحدّث لأول مرة عن حرب تسبب اهتزاز الاستقرار بل عن حرب تمثّل خطراً على أمن «إسرائيل» مذكراً أن وقف النار في غزة سيوقف النار على جبهة لبنان.

ـ كواليس

يؤكد خبراء في الشؤون الإسرائيلية أن الرضوخ لشروط المقاومة بقبول اتفاق يتضمّن وقف الحرب بصورة نهائية سوف يأتي مهما طالت المناورة، لأن وضع الجيش واتجاهات الرأي العام يخذلان دعاة استمرار الحرب في ضوء فشل معركة رفح في تقديم أي إنجاز بحجم الوعود والآمال وأن محاولة الرئيس الأميركي لتجنيب الكيان هذا الإقرار بوقف الحرب لن تنجح في دفع المقاومة للتنازل عن هذا الشرط في أي اتفاق؛ ولذلك يقول الخبراء إن المماطلة الأميركية الإسرائيلية التي كانت قبل شهر تمنح وقتاً لمعركة رفح هي الآن تمنح وقتاً لخلق وقائع جديدة في الضفة الغربية، لأنها بيت القصيد، وأن المقاومة تعلم ذلك وتخوض المعركة هناك بهذه الخلفية.

الجمهورية:

ـ تدور شبهات حول خلفيات ودوافع إجراءات يتخذها رئيس جهاز في مرفق حيوي بذريعة “التعليمات” شكلاً، فيما هي تكشف أمنياً مسؤولين وشخصيات، وتعرّض حياتهم للخطر.

ـ نُقل عن سفير عربي قوله إن الملف الرئاسي في لبنان أشبه بمسلسل تركي لا نهاية له.

ـ توقّع ديبلوماسي عربي أن تكرّ سبحة الإنفراجات فور توقُّف حرب غزة بدءاً من مفاوضات الحدود إلى انتخاب رئيس للجمهورية.

اللواء:

ـ همس

نُقلت معلومات عن لسان وسيط دولة كبرى أنه حالما يتم التوصل لوقف النار في غزة، فإن حركة متسارعة، ستستخرج مسودة اتفاق تسوية دائمة عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.

ـ غمز

رأى خبير في الطاقة المتجددة أن المساعي الجارية اليوم لاستجرار الكهرباء والغاز قد تصبح بلا طائل في السنة أو السنتين المقبلتين.

ـ لغز

يُلاحظ ارتياح كنسي، ومؤسساتي عند المسيحيين، لأداء موظف نقدي كبير..

النهار:

ـ اعتبرت اوساط سياسية ان زيارة قائد الجيش منطقة بعلبك الهرمل لافتتاح عدد من الطرق انما تصب في اطار التقارب “الانتخابي” مع الثنائي في عرينه رغم عدم حضور اي فريق يمثل هذا الفريق في كل الجولة.

ـ لوحظ ان وزراء ونوابا من طائفة معينة قاطعوا لقاء جمع ابناء الطائفة ذاتها وبرعاية بطريركهم من دون توضيح الأسباب.

ـ نزع رجال أمن جهاز هاتف قاض اثناء تصويره عملية توقيف ثلاث سيدات تبين بعد التحقيق انهن لم يخالفن القانون على عكس ما كتب في حقهن. وجرى سحب الصور من الهاتف واعادته الى صاحبه من دون أي اعتراض او شكوى

ـ يردد قاض سابق في حلقات ضيقة كلاما قاسيا في حق مرجع لم يساهم في تعيين نجل الاول في منصب حساس.

نداء الوطن:

ـ يقال إنّ رئيس تيار بارز أوعز إلى نوابه وقياديي تياره بعدم التصويب على الحكومة ورئاستها تمهيداً لجولة سيقوم بها الأسبوع المقبل وقد تشمل رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ـ اشترى وزير سابق من «أموال الدعم» عقارات شاسعة في قريته وقام بتوسعة الفندق الذي يملكه بالإضافة إلى فتح حسابات في مصارف أوروبية باسم شقيقه وزوجته.

ـ تقوم شبكة في وزارة المالية ودوائر المساحة بتنظيم عقود استثمار أراض أميرية من أملاك الدولة الخاصة لصالح رجل أعمال مقرب من جهة سياسية.

المصدر: صحف