مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف اطراف بلدة كفرحمام – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 15:26

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف اطراف بلدة كفرحمام

منذ 24 mins 6 June، 2024
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