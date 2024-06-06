بوتين: ما يحدث في غزة ليس حرباً بل إبادة للمدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 02:52

بوتين: ما يحدث في غزة ليس حرباً بل إبادة للمدنيين

منذ 29 mins 6 June، 2024
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