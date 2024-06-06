المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها وتستهدف عدة مواقع للعدو الصهيوني وتحقق اصابات مباشرة

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم امس الأربعاء 5-6-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

ونشر الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية آلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثر التابع لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

كما وعرض الاعلام الحربي ايضاً مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية منصّة قبّة حديديّة في ثكنة راموت نفتالي التابعة لجيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة.

يذكر ان الاعلام الاعلام الحربي كان قد نشر سابقاً تقريراً عن تنفيذ المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 05-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 14:00 استهداف منصة ‏القبة الحديدية في ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجه وإصابتها إصابة مباشرة ما أدى الى تدميرها.

2- الساعة 15:45 استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

3- استهداف مكان استقرار ‏وتموضع ‏جنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضيه حققت إصابات مؤكدة في صفوفهم.

4- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

-القطاع الغربي:

1- الثلاثاء 4-6-2024 استهداف إنتشار لجنود العدو الإسرائيلي في ‏حرش حانيتا بالأسلحة الصاروخية.

2- الساعة 09:00 استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.

3- الساعة 12:10 بعد رصد ‏وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع ‏واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.

4- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ‏موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:53 استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب ‌‏مستعمرة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو الإسرائيلي وجنوده وإصابتهمهم إصابة مباشرة ‌‏وإيقاعهم بين قتيل وجريح، كردٍ على ‌‏اعتداءات العدو والإغتيالات التي ينفذها خصوصاً البارحة في بلدة الناقورة.

المصدر: الاعلام الحربي