سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون “العيار الثقيل”جنود وآليات العدو المتوغلة غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 31 2024 - 16:26

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون “العيار الثقيل”جنود وآليات العدو المتوغلة غرب مدينة رفح

منذ 33 mins 31 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة