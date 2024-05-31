رئيس موشاف “مرغليوت” عند الحدود مع لبنان: كل منزل، كل مبنى، كل شارع ومسار، كل شيء هنا مكشوف، أنت تقود في الشوارع هنا بسرعة وتأمل أن تسمع صفير الصاروخ المضاد للدروع وهو يطير باتجاهك في الوقت المناسب وتدعو الله أن تتمكن من تفريغ السيارة بسرعة خلال ثانية أو ثانيتين والاستلقاء على الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
رئيس موشاف “مرغليوت” عند الحدود مع لبنان: كل منزل، كل مبنى، كل شارع ومسار، كل شيء هنا مكشوف، أنت تقود في الشوارع هنا بسرعة وتأمل أن تسمع صفير الصاروخ المضاد للدروع وهو يطير باتجاهك في الوقت المناسب وتدعو الله أن تتمكن من تفريغ السيارة بسرعة خلال ثانية أو ثانيتين والاستلقاء على الأرض