عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 30-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 18:25 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 18:35 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 13:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع عداثر بالقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:50 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 20:00 استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
4- الساعة 23:00 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء في ساحة بلدة حولا.
المصدر: الاعلام الحربي