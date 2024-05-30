كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2024 - 19:02

كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة خلف تل زعرب في مدينة رفح جنوب القطاع بقذائف الهاون

منذ 1 ساعة 30 May، 2024
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