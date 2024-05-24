مدفعية الاحتلال تواصل قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 24 2024 - 01:26
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مدفعية الاحتلال تواصل قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة
منذ 27 mins
24 May، 2024
عاجل
جباليا
غزة
قصف اسرائيلي
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