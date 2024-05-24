‏ عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 23-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 11:50 استهداف مقر قيادة الفرقة ٩١ المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم.
2- الساعة 12:30 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 14:30 استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق، كردٍّ على الاغتيال الذي قامَ به العدو الإسرائيلي في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم.
4- الساعة 16:55 استهداف موقع المرج بالقذائف المدفعية.
5- الساعة 20:30 شن هجوم جوي بمسيّرات انقضاضية على مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة، حيث استهدفت مكاتب ضباطها ومبنى سرية الاتصالات فيها وأصابت أهدافها بدقة، كردٍّ على الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في كفردجال وإصابة الأطفال وترويعهم.
6- الساعة 19:20 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابتها إصابة مباشرة.
7- الساعة 22:20 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة، كردٍ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 14:30 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 16:55 بعد رصد ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في حرش شتولا ورصد دبابة ميركافا تقوم بالاعتداء على أهلنا وقرانا الآمنة، كمن لها مجاهدو المقاومة الإسلامية واستهدفوها خلال تحركها بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة حيت تم تدميرها وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
3- الساعة 21:15 استهداف ثلاثة مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
المصدر: الاعلام الحربي