هيئة الأركان الايرانية تنشر التقرير الأولي لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني

نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني .

وأكد التقرير أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وطيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس، ولم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية.

وتابع التقرير أن مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات، وان عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو

وأشار التقرير أن العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع، ولم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة

وختم التقرير أنه تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

المصدر: موقع المنار