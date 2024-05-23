بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تكبد العدو مزيدا من الخسائر والقسام تثير غموضاً حول مصير قائد لواء في فرقة غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لليوم الـ 230 على التوالي، حيث دارت مواجهات عنيفة خصوصاً في جباليا وبيت حانون.

ووزعت القسام مشاهد من استهداف قوة صهيونية خاصة بعد استدراجها لكمين محكم بعبوة رعدية واستهداف قوات النجدة خلال محاولتها إنقاذهم شمال بيت حانون، وبعدها بساعات استكمل المجاهدون مهمتم في ذات المكان بقنص الجنود الصهاينة الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم أمس خلال العملية.

وفي بيت حانون أيضاً، تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة صهيونية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي وقت سابق اليوم، استهدفت كتائب القسام 3 دبابات صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” محيط عمارة حبوب وشارع مدارس البنات في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما دكت القسام قوات العدو المتوغلة في محيط بوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح بقذائف الهاون.

القسام تثير المزيد من الغموض حول مصير قائد اللواء الجنوبي لفرقة غزة بجيش الاحتلال

وأعلنت القسام أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، اللواء “أساف حمامي” جرى أسره في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقالت القسام في مقطع فيديو، حمل عنوان “قيادة تترك قيادة جيشها في الأسر”، ونشرته عبر حسابها على منصة “تلغرام”، إن “حمامي تعرض للإصابة في أثناء عملية اعتقاله، وأن قيادته تترك قادة جيشها في الأسر”. وأثار مقطع الفيديو علامات استفهام حول مصير اللواء حمامي الآن.

ووجهت القسام رسالة لقيادة جيش الاحتلال وجبهته الداخلية تؤكد إن “الوقت ينفد” أمامهم.

وبدورها، قصفت سرايا القدس تموضعا لصيانة آليات العدو شرق المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من نوع 107، محققة إصابات مباشرة.

ووزع الاعلام العسكري للسرايا، مشاهد من حمم الهاون التي دك بها المجاهدون جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح.

كما قصفت السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” التحشدات العسكرية والآليات المتوغلة جنوب شرق رفح، وبوابل من قذائف الهاون تجمعاً لآليات وجنود العدو شرق مخيم جباليا.

وقصفت السرايا أيضاً، بقذائف الهاون تموضعا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور “نتساريم” جنوب مدينة غزة.

المصدر: موقع المنار