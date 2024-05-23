العدل الدولية تصدر حكمها بما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على رفح

أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أنها ستصدر حكمها يوم غد الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا “إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة”، بحسب وكالة “رويترز”.

وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل التأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني.

وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا ضد العدو الاسرائيلي بتهم ارتكاب إبادة جماعية. ورفضت المحكمة من قبل طلب العدو إسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

المصدر: مواقع إخبارية