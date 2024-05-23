قائد الثورة: نعتبر علاقتنا مع أشقائنا اللبنانيين والسيد حسن نصر الله علاقة قرابة وأخوة

قال قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي اننا نعتبر علاقتنا مع أشقائنا اللبنانيين والسيد حسن نصر الله علاقة قرابة وأخوة.

وأعرب آية الله الخامنئي خلال استقباله رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، يوم الاربعاء، عن امتنانه لتعاطف لبنان حكومة وشعبا بالحادث المرير الذي اودى بحياة رئيس الجمهورية الاسلامية ورفاقه وقال: ان اعلان الحداد العام في لبنان مؤشر الى المواكبة الكاملة بين البلدين ، ونحن نعتبر علاقتنا مع أشقائنا اللبنانيين والسيد حسن نصر الله علاقة قرابة وأخوة.

واعتبر الحادث الأخير سببا في فقدان شخصية بارزة، واضاف: هذا الامر صعب علينا، ولكن بتوفيق الله سيستغل الشعب الإيراني هذه الحادثة المأساوية كفرصة، تماما كما فعل في السنوات السابقة من الأحداث الصعبة.

وأضاف قائد الثورة الإسلامية في إشارة إلى مشاركة الشعب الإيراني المهيبة في تشييع الرئيس الراحل ورفاقه: الحمد لله شعبنا شعب صامد ويقظ ، وثقتنا بالله عز وجل عالية، وإن شاء الله سيستفيد الشعب الإيراني من هذه الحادثة.

كما أبدى آية الله الخامنئي ارتياحه للتضامن القائم بين فصائل المقاومة في لبنان وأكد كلام السيد “نبيه باري” بخصوص الحرب “الوجودية” في المنطقة وأضاف: الظروف الحالية في المنطقة هي بحيث تعتبر ظروف حياة أو موت للعدو الصهيوني ولجبهة الحق أيضاً.

وأكد سماحة قائد الثورة الإسلامية: إن دخول لبنان في القضايا الأخيرة لفلسطين وغزة كان له أثر عميق، ولو لم يتم ذلك لكان الضرر الأكبر قد لحق بلبنان نفسه بالتأكيد.

المصدر: وكالة ارنا