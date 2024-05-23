شهداء غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الشامي في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 23 2024 - 02:22

شهداء غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة الشامي في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 23 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة