وزارة الصحة الفلسطينية: 519 شهيدا في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2024 - 21:34

وزارة الصحة الفلسطينية: 519 شهيدا في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين منذ 7 أكتوبر

منذ 37 mins 22 May، 2024
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