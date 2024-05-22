سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون موقعاً للعدو على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 22 2024 - 18:12

سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون موقعاً للعدو على خط الإمداد لمحور “نتساريم” جنوب مدينة غزة

منذ 14 mins 22 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة