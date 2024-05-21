عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 20-05-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 13:30 استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة. ‏

2- الساعة 13:35 استهداف ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة. ‏

3- الساعة 14:45 استهداف ‌‏بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وإصابة مكان استقرار وتجمع ضباط العدو بشكل ‌‏مباشر وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان.‏

4- الساعة 14:50 استهداف موقع ‏المرج بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 16:15 استهداف ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. ‏

6- الساعة 17:00 استهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة. ‏

7- الساعة 21:10 استهداف موقع المرج ‏بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 12:20 استهداف مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها، كردًٍ على ‌‏الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة ‌‏الناقورة.

2- الساعة 13:25 استهداف موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة. ‏

3- الساعة 14:50 استهداف موقع ‏المالكية وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.‏

4- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

5- الساعة 16:50 استهداف ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

6- الساعة 22:30 بعد رصد ‏ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند تحرك مجموعة جنود بداخله استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة ‏الصاروخية واوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.‏

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المصدر: الاعلام الحربي