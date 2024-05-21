عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 20-05-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 13:30 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 13:35 استهداف ثكنة راميم بصواريخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 14:45 استهداف بالصواريخ الموجهة مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وإصابة مكان استقرار وتجمع ضباط العدو بشكل مباشر وإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية نقل الإصابات من المكان.
4- الساعة 14:50 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعيّة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:15 استهداف موقع المطلة بالأسلحة المناسبة.
6- الساعة 17:00 استهداف موقع المرج بالأسلحة المناسبة.
7- الساعة 21:10 استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
-القطاع الغربي:
1- الساعة 12:20 استهداف مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود العدو وإشتعال النيران فيها، كردًٍ على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة الناقورة.
2- الساعة 13:25 استهداف موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 14:50 استهداف موقع المالكية وانتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيطه بقذائف المدفعيّة وتحقيق إصابات مباشرة.
4- الساعة 15:30 استهداف موقع راميا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16:50 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.
6- الساعة 22:30 بعد رصد ومتابعة لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند تحرك مجموعة جنود بداخله استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية واوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.
المصدر: الاعلام الحربي