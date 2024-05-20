السيد نصر الله يتحدث الجمعة بالاحتفال التكريمي للشهيد السيد رئيسي ورفاقه

يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال الاحتفال التكريمي الذي يقيمه حزب الله للشهداء الايرانيين السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، وذلك عند الخامسة من عصر يوم الجمعة المقبل في مجمع سيد الشهداء(ع) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ٱلْمَلَٰائكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ”

صدق الله العلي العظيم

تعظيما وتكريماً للشهداء الابرار، السادة:

رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية

آية الله السيد ابراهيم رئيسي

ووزير الخارجية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان

وممثل الإمام الخامنئي في محافظة أذربيجان آية الله السيد محمد علي آل هاشم.

ومحافظ محافظة أذربيجان الشرقية السيد مالك رحمتي.

وبقية إخوانهم المجاهدين.

يتشرف حزب الله بدعوتكم لحضور الاحتفال الذي سيقام تكريما ووفاء للشهداء الاطهار

والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله

سماحة السيد حسن نصر الله (دام حفظه)

* الزمان: الجمعة 24 أيار 2024 الموافق 15 ذو القعدة 1445 هـ الساعة 05:00 ب.ظ.

* المكان: مجمع سيد الشهداء (ع) – الضاحية الجنوبية.

المصدر: موقع المنار