وزارة الخارجية السورية: نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2024 - 22:34

وزارة الخارجية السورية: نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطراري لطائرة الرئيس الإيراني

منذ 28 mins 19 May، 2024
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