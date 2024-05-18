مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية يستقلها صياد في رأس الناقورة ما أدّى لإصابته ووصف وضعه بالمستقر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2024 - 12:54
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مراسل المنار: مسيرة صهيونية استهدفت دراجة نارية يستقلها صياد في رأس الناقورة ما أدّى لإصابته ووصف وضعه بالمستقر
منذ 3 ساعة
18 May، 2024
عاجل
استهداف صياد
رأس الناقورة
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