سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص أثناء اقتحامها لبلدة شويكة حقق خلالها مجاهدونا إصابات محققة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2024 - 06:00

سرايا القدس – كتيبة طولكرم: تمكن مجاهدونا من التصدي لقوات الاحتلال واستهدافها بصليات كثيفة من الرصاص أثناء اقتحامها لبلدة شويكة حقق خلالها مجاهدونا إصابات محققة

منذ 2 ساعة 17 May، 2024
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