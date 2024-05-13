كتائب القسام تدك تجمعات العدو في شارع 8 في حي الزيتون  ‫جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 15:56

كتائب القسام تدك تجمعات العدو في شارع 8 في حي الزيتون  ‫جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون

منذ 1 ساعة 13 May، 2024
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