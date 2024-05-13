بالفيديو | المقاومة الفلسطينية تخوض مواجهات ضارية في جباليا ورفح وتوقع خسائر بالعدو

تخوض المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مواجهات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في أكثر من محور، خصوصاً في جباليا ورفح.

وأعلنت كتائب الشهيد عزالدين القسام، أن مجاهديها خوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد الاعلام العسكري للكتائب، بأن المجاهدين استهدفوا دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة، ودبابة اخرى “الياسين 105” في محيط مسجد رياض الصالحين بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ودبابة أيضاً بقذيفة “P29” في معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما دكت الكتائب تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب الشهيد عزالدين القسام أيضاً، بأن المجاهدين يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق “شارع جورج” في محور التوغل شرقي مدينة رفح.

واستهدفت الكتائب ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” في شارع “جورج” شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما دكت بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت القسام في بيانات منفصلة، انها استهدفت دبابة “مركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في شارع جورج شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” في حي السلام شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما دكت قوات العدو المتوغلة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وبدورها، أعلنت سرايا القدس، أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو في محيط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأوقعت السرايا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات في محور التقدم شرق جباليا، واستهدفت بقذيفة (RPG) دبابة صهيونية من نوع ميركافاه في شارع الهدد شرق جباليا.

كما قصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط مدارس أبو زيتون شرق جباليا. وقصفت أيضاً، بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 جنود وآليا العدو المتمركزة شرق جباليا في محيط كافتريا “رابعة”.

وأفاد الاعلام العسكري لسرايا القدس، بأن المجاهدين يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق “شارع جورج” في محور التقدم شرق رفح. كما قصفوا بوابل من قذائف الهاون النظامي “عيار 60” جنود وآليات العدو المتوغلة شرق “شارع جورج” شرق مدينة رفح.

وفي عملية مشتركة قصف مجاهدو سرايا القدس بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام تحشدات العدو في محيط معبر رفح بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل.

وزعت السرايا مشاهد من الرشقات الصاروخية التي قصفت بها المواقع والتحشدات العسكرية في محور التقدم شرق رفح.

كما قصفت سرايا القدس بقذائف الهاون الثقيل تموضع لآليات وجنود العدو في محيط مدرسة قصاريا في جحر الديك.

وأفاد الاعلام العسكري لكتائب المجاهدين، بأن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني بالأسلحة المناسبة والمتنوعة شرق مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

المصدر: الاعلام العسكري