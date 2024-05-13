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May 13 2024 - 11:32

قائد الثورة الاسلامية يزور معرض طهران الدولي للكتاب

منذ 9 mins 13 May، 2024
Sayyed Ali Khamenei
ثقافي وديني - صفحات منوعة

قام قائد الثورة الاسلامية الامام السيد علي خامنئي، صباح اليوم الاثنين، بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب في نسخته الـ 35 .

وكانت فعاليات معرض طهران الدولي الـ35 للكتاب، قد انطلقت يوم الاربعاء الماضي کأكبر حدث ثقافي سنوي في البلاد، في مصلى الإمام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.

Sayyed Aliوتقام الدورة الـ35 لمعرض طهران الدولي للكتاب تحت شعار “هيا نقرأ ونبني” في الفترة من 8 إلى 19 ايار/ مايو في مصلى الامام الخميني (ره) وعلى نظام ketab.ir بشكل افتراضي.

ويشارك في معرض طهران الدولي للكتاب أكثر من 2619 ناشرًا وسيتواجد في المعرض، ناشرون من 60 دولة ولديهم 50 ألف عنوان كتاب أجنبي.

یذکر أنه تم عرض 45 ألف عنوان كتاب أجنبي في معرض الكتاب العام الماضي وهذا العام، تحل اليمن ضيفًا خاصًا على معرض طهران للكتاب.

المصدر: قناة العالم

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