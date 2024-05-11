مجاهدو المقاومة الاسلامية يطلقون مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعاً لضباط العدو في قاعدة هيلل واصابته اصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 22:16
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مجاهدو المقاومة الاسلامية يطلقون مسيرة انقضاضية استهدفت تجمعاً لضباط العدو في قاعدة هيلل واصابته اصابة دقيقة
منذ 58 mins
11 May، 2024
عاجل
المقاومة الاسلامية
حزب الله
طائرات انقضاضية
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