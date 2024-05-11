‫مجاهدو المقاومة الاسلامية يطلقون مسيرة انقضاضية استهدفت ‫تجمعاً لضباط العدو في قاعدة هيلل واصابته اصابة دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 22:16

‫مجاهدو المقاومة الاسلامية يطلقون مسيرة انقضاضية استهدفت ‫تجمعاً لضباط العدو في قاعدة هيلل واصابته اصابة دقيقة

منذ 58 mins 11 May، 2024
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