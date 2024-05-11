التعرف على 4 شهداء وصلوا لمستشفى الكويت التخصصي في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي السلام شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 20:36

التعرف على 4 شهداء وصلوا لمستشفى الكويت التخصصي في استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في حي السلام شرق رفح

منذ 2 ساعة 11 May، 2024
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