المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو النقب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 18:54

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية نحو النقب

منذ 15 mins 11 May، 2024
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