منظمة “1701” الإسرائيلية: 3 قتلى و6 إصابات في صفوف الإسرائيليين هي حصيلة المعركة هذا الأسبوع فقط مع حزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 15:46

منظمة “1701” الإسرائيلية: 3 قتلى و6 إصابات في صفوف الإسرائيليين هي حصيلة المعركة هذا الأسبوع فقط مع حزب الله

منذ 37 mins 10 May، 2024
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