كتائب القسام تعلن استهداف تجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 14:16

كتائب القسام تعلن استهداف تجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية

منذ 15 mins 10 May، 2024
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