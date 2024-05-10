سرايا القدس: فجرنا حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في  ‫آليات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 14:14

سرايا القدس: فجرنا حقل ألغام وعبوات شديدة الانفجار في  ‫آليات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون في غزة

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
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