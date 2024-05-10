رويترز عن البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 03:32

رويترز عن البيت الأبيض: بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق هزيمة دائمة بحماس

منذ 31 mins 10 May، 2024
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