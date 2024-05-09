قصف مدفعي يستهدف محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2024 - 19:26

قصف مدفعي يستهدف محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة

منذ 11 mins 9 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة