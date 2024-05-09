المقاومة الإسلامية: هجوم كفرجلعادي أصاب غرفة عمليات القيادة العسكرية الاسرائيلية بالمنطقة بشكل مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 9 2024 - 19:26

المقاومة الإسلامية: هجوم كفرجلعادي أصاب غرفة عمليات القيادة العسكرية الاسرائيلية بالمنطقة بشكل مباشر وأوقع ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح

منذ 1 ساعة 9 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة