المتحدث باسم جيش العدو: سقوط طائرة بدون طيار من نوع “سكاي لارك” تابعة للجيش في “كفار سابا” ويجري التحقيق في الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 13:04

المتحدث باسم جيش العدو: سقوط طائرة بدون طيار من نوع “سكاي لارك” تابعة للجيش في “كفار سابا” ويجري التحقيق في الحدث

منذ 9 mins 8 May، 2024
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