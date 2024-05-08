قصف مدفعي صهيوني للمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 03:40
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قصف مدفعي صهيوني للمناطق الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة
منذ 5 mins
8 May، 2024
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