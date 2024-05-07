‫إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار للمرة الرابعة في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 13:52

‫إعلام العدو: دوي صفارات الإنذار للمرة الرابعة في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى خشية تسلل مسيرات

منذ 14 mins 7 May، 2024
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