طواقم الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في منزل قصفته الطائرات الحربية غرب رفح قبل قليل وما زالت تنتشل عدد من الشهداء والمصابين من تحت ركام المنزل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 7 2024 - 03:08

طواقم الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع في منزل قصفته الطائرات الحربية غرب رفح قبل قليل وما زالت تنتشل عدد من الشهداء والمصابين من تحت ركام المنزل

منذ 2 ساعة 7 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة