الإمام الخامنئي: ما يحدث الیوم في غزة مؤشر ضخم سيبقى في التاريخ

قال الإمام السيد علي الخامنئي إن “حج هذا العام هو حج البراءة وما يحدث الیوم في غزة، هو مؤشر ضخم سيبقى في التاريخ وسوف تظهر الطريق”.

وخلال استقباله اليوم الإثنین، جمعاً من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إيفاد الحجاج الايرانيين الى بيت الله الحرام، أشار إلى انه “لولا مساعدة أمريكا هل كان للكيان الصهيوني القوة والشجاعة للقيام بهذه التصرفات الهمجية؟ لا يمكن معاملة القتلة وداعمي القتل بلطف”.

وأضاف “يجب أن يكون الحجاج هذا العام قادرين على نقل منطق البراءة القرآني إلى العالم الإسلامي بأكمله”، وقال “هذه الأحداث الغريبة والضخمة التي تجري في غزة والكشف عن وجه وطبيعة مصاصي الدماء لمجموعة ولدت من الحضارة الغربية، ستبقى في التاريخ والاهتمام بها لا يقتصر على اليوم وهذه الأيام”.

وأكد الإمام الخامنئي “ما يحدث اليوم في غزة وفلسطين من اعتداءات وحشية للكلاب الصهيونية المسعورة ومصاصي الدماء الصهاينة، من جهة، ومظلومیة ومقاومة أهل غزة المسلمین من جهة أخرى، كل منهما يشكل مؤشرا ضخما سيبقى في التاريخ وهي مؤشرات مهمة من شأنها أن توضح الطريق إلى مستقبل البشرية”.

وتابع “حجنا هذا العام هو حج البراءة حسب تعاليم السيد إبراهيم وطبعاً منذ بداية الثورة الاسلامية كان هناك حج البراءة، ويجب أن تظل، لكن حج هذا العام هو حج البراءة بشكل خاص”.

وأوضح الإمام الخامنئي “إن النبي إبراهيم الرئوف والرحیم والودود کان يشفع في قوم لوط ويستغفر للعاصين وكان يرى أنه لا بد من الإحسان إلى الكفار غير المحاربین لكنه في إحدى الحالات يقف ثابتا ويعلن براءته، ویقول : “إِنَّا بُرَآءُ مِنکُمْ” و “وَبَدَا بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ”.

وأضاف “لكن من هم الذين اعلن النبي إبراهيم براءته منهم؟ وأوضح ردا علی السؤال: «إِنَّمَا یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَأَخْرَجُوکُم مِّن دِیَارِکُمْ وَظَاهَرُوا عَلَیٰ إِخْرَاجِکُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ».

وأضاف الإمام الخامنئي “من في العالم اليوم يضمر العداء للمسلمين ويقاتلهم ویحاربهم ويقتلهم؟ ومن يُخرج نساء المسلمين ورجالهم وأطفالهم من ديارهم وأراضيهم؟ وهل يمكن وصف العدو الصهيوني في القرآن بشكل أوضح من هذا؟”.

واعتبر الإمام الخامنئي أن “الکیان الصهيوني ومن يساعده بأنه مثال واضح على هذا الوصف القرآني وقال متسائلا، لولا مساعدة أمريكا، هل ستکون لدى الکیان الصهيوني القوة والشجاعة لمعاملة المسلمين، رجالا ونساء وأطفالا، بهذه الطريقة الوحشية في تلك البيئة المحدودة ؟”.

واوضح الإمام الخامنئي “لا يمكن التعامل مع العدو ومرتكبي القتل وداعمي القتل ومن يهدمون بيوت الناس ومن يدعمون هادمي البيوت بلطف وتقول الآية القرآنية: «وَمَن یَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»”. وأضاف الإمام الخامنئي “ومن مد لهم يد الصداقة فهو ظالم، والقرآن يقول: «أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ»”.

المصدر: وكالة ارنا