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May 6 2024 - 11:30

ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
Neft Minassat
أخبار دولية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين بعد رفع السعودية سعر الخام لمعظم المناطق في يونيو/ حزيران المقبل وتضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما جدد المخاوف من اتساع نطاق التوتر بين كيان العدو وحماس في المنطقة الرئيسية لإنتاج النفط.
وبحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.24 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 78.40 دولار للبرميل.
ورفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها المباع إلى آسيا وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في يونيو/ حزيران، مما يشير إلى توقعات بزيادة الطلب هذا الصيف.
وقال وارن باترسون، رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في (آي.إن.جي) في مذكرة “بعد انخفاضه بما يزيد قليلا عن 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب انحسار التوترات الجيوسياسية، بدأ خام برنت أسبوع التداول الجديد على أساس أقوى، وفتح على ارتفاع”.
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن رفعت السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف الرئيسي لشهر يونيو/حزيران .

المصدر: رويترز

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