جيش الاحتلال يعلن البدء بإخلاء الاطراف الشرقية لمنطقة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 09:48

جيش الاحتلال يعلن البدء بإخلاء الاطراف الشرقية لمنطقة رفح

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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