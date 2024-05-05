إعلام العدو: نحو 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان تجاه مستوطنات الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 22:22
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إعلام العدو: نحو 100 صاروخ أطلق اليوم من لبنان تجاه مستوطنات الشمال
منذ 1 ساعة
5 May، 2024
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