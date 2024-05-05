إعلام العدو: 14 جندياً أصيبوا بقصف كتائب القسام في محيط موقع “كرم أبو سالم” العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 5 2024 - 20:02

إعلام العدو: 14 جندياً أصيبوا بقصف كتائب القسام في محيط موقع “كرم أبو سالم” العسكري

منذ 48 mins 5 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة