مراسل المنار : استمرار تصاعد الدخان من مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونه و هذا يظهر بوضوح من الجانب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 14:42

مراسل المنار : استمرار تصاعد الدخان من مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونه و هذا يظهر بوضوح من الجانب اللبناني

منذ 1 ساعة 5 May، 2024
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