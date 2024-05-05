مراسل المنار : استمرار تصاعد الدخان من مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونه و هذا يظهر بوضوح من الجانب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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May 5 2024 - 14:42
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدات عيترون وأطراف علما الشعب والضهيرة والناقورة جنوب لبنان
العدوان الصهيوني على قطاع غزة يتواصل لليوم الـ212 على التوالي بدعم أميركي وغربي
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34683 شهيداً و 78018 جريحا منذ عملية طوفان الأقصى
وزارة الصحة في قطاع غزة: 29 شهيدا و 110 اصابات في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: حريصون على التوصل إلى اتفاق شامل ينهي العدوان ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى
اسماعيل هنية: نبدي جدية في المفاوضات الحالية ونؤكد حرصنا على أولوية وقف العدوان وهو موقف جوهري ومنطقي
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار : استمرار تصاعد الدخان من مكان سقوط الصواريخ في كريات شمونه و هذا يظهر بوضوح من الجانب اللبناني
منذ 1 ساعة
5 May، 2024
عاجل
كريات شمونه
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