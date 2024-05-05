النائب إيهاب حمادة: لا نقاش ولا تعليق عن واقع ومستقبل الجنوب حتى تضع الحرب أوزارها في غزة

أشار عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة إلى أن “الورقة الفرنسية بغض النظر عما ورد فيها من تفاصيل وعناوين، لها علاقة بالجنوب اللبناني المجاهد المساند في هذه اللحظات لأهله في فلسطين وغزة”.

واعتبر خلال لقاء سياسي حواري في بلدة نبحا في قضاء بعلبك أن “كل كلام عن واقع الجنوب وعن مستقبله هو كلام لا نقاش فيه من قبلنا، ولا تعليق حتى تضع الحرب أوزارها في فلسطين وفي غزة على نحو كامل”.

وختم حمادة: “إذا استمر العدو الإسرائيلي في رفض وقف إطلاق النار، فإن هزيمته ستكون معلنة وغير قابلة للشك، وسوف تسقط رؤوس كبرى ويهتز هذا الكيان كما اهتز من خلال ضربات المقاومة، ومن خلال ما وجهته الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مشهد غير مسبوق يعلم العدو حقيقة حجمه، وحجم ما نمتلك نحن في محور المقاومة من قوة واقتدار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام