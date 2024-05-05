أمير عبد اللهيان يشارك في اجتماع المؤتمر الاسلامي في غامبيا: جهود وقف الحرب في غزة أصبحت أكثر جدية

قال وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان” إن الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جدية.

وكتب أمير عبد اللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، على هامش القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي في غامبيا، تشاورنا وتبادلنا الآراء مع نظیري المصري “سامح شکري” فيما يتعلق بأحدث مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في غزة والجهود المستمرة لوقف جرائم الکیان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جدية”.

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيرته الإندونيسية في غامبيا

والتقى وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

واجتمع أمير عبد اللهيان مع وزيرة خارجية اندونيسيا “ريتنو مارسودي” علی هامش اجتماع القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاسلامي. کما التقى “حسين أمير عبد اللهيان”، نظيره المصري “سامح شكري”، على هامش الاجتماع.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الیوم السبت والأحد، حول محور “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة”، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم على القمة.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره المصري في غامبيا

والتقى وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، نظيره المصري “سامح شكري”، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

وتطرق اللقاء إلى البنود المدرجة على جدول أعمال القمة الإسلامية، حيث توافق الوزيران على أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية في هذا التوقيت الذي يواجه فيه العالم الإسلامى تحديات جسام.

كما تناول اللقاء التفصيل الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولاً إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار.

كما التقى الوزير الايراني وزیر الخارجیة السعودی، فيصل بن فرحان. وناقش الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وأحدث التطورات لحرب الكيان الصهيوني ضد قطاع غزة.

واجتمع أميرعبداللهيان أيضاً مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، علی هامش اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاسلامي في العاصمة الغامبية بانجول.

وقال وزير الخارجية الايرانية، إن تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية باستخدام قدرات الدبلوماسية المتعددة الأطراف يعد من أولويات الزيارة إلى غامبيا. وكتب حسين أمير عبد اللهيان، في حسابه على موقع X: “سافرت إلى غامبيا في غرب إفريقيا من أجل المشاركة في القمة الـ15 لمنظمة التعاون الإسلامي”. وشعار هذه الجلسة من القمة هو “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة”.

وأضاف “في بانجول، بالإضافة إلى الخطاب وشرح مواقف بلادنا في القمة، نركز مع وزراء الخارجية الآخرين ومسؤولي الدول الإسلامية على قضايا التنمية المستدامة للدول الإسلامية، ودراسة التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي. وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في غزة”.

وأكد أن تطوير العلاقات مع دول القارة الأفريقية باستخدام قدرات الدبلوماسية المتعددة الأطراف يعد من الأولويات الأخرى لهذه الرحلة.

المصدر: وكالة ارنا